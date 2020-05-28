İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında araçtaki köpeği kaybolan kadın, yarasına aldırmadan ortalığı birbirine kattı.

Altayçeşme Mahallesi Büyükyalı Köprüsü altında, A.İ. yönetimindeki 34 PB 7201 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden N.Ş. idaresindeki 34 CDF 331 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

KAZA SONRASI KÖPEĞİ ARAÇTAN KAÇTI

Kazada otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken kamyonet yoldan çıktı. Otomobil içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken araçtaki köpek olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada köpeği kaybolan kadın, ortalığı birbirine kattı ViDEO

YARALI KADIN, KÖPEĞİ İÇİN BAĞIRIP ÇAĞIRDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında otomobilde kaza sonrası yaralanan kadın, araçtan kaçan köpeğinin bulunması için ortalığı birbirine kattı. Uzun süre çevrede bağırarak köpeğini arayan kadın polis ekiplerine de yardım etmesi için yalvardı. Bu sırada muhabirlere de saldıran kadın, köpeğinin bulunması üzerine sakinleşti ve olay yerinden ayrıldı.

SÜRÜCÜ, ALKOL TESTİNİ REDDETTİ

Trafik polisleri kazanın nasıl olduğunu anlamak için görgü tanıklarını dinledikten sonra sürücülere alkol testi yapmak istedi. İçerisinde üç kişinin bulunduğu ve kamyonete çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yeşil alana uçan otomobilin sürücüsü A.İ., ambulansta alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine zorluk çıkardı. Israrla alkolmetreyi üflemeyen sürücü, aracı bir başkasının sürdüğünü iddia etti. Alkolmetreyi üflemeyen sürücünün alkollü olup olmadığı hastanede yapılacak kan testiyle ortaya çıkacağı öğrenildi.