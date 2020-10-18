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- Kazada yaralanan sürücü ambulans helikopterle sevk edildi
Kazada yaralanan sürücü ambulans helikopterle sevk edildi
Kayseri'nin Sarız ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Ahmet Sarıkaya ağır yaralandı. Sarıkaya, 120 kilometre uzaklıktaki hastaneye ambulans helikopterle götürüldü.
- DHA
- 18.10.2020 - 17:02
- Güncelleme : 18.10.2020 - 17:02
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Sarız ilçe sınırları içerisinde meydana gelen olayda, 56 Ahmet Sarıkaya yönetimindeki otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Kazada araç içerisinde sıkışan Sarıkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden kurtarılan Sarıkaya'nın, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne kaldırılmasına karar verildi.
120 KM UZAKLIKTAKİ KENT MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Bunun üzerine ilçeye ambulans helikopter sevk edildi. Sarıkaya, ambulans helikopter ile 120 kilometre uzaklıktaki Kayseri kent merkezine götürülerek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.