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    Kazada yaralanan sürücü ambulans helikopterle sevk edildi

    Kayseri'nin Sarız ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Ahmet Sarıkaya ağır yaralandı. Sarıkaya, 120 kilometre uzaklıktaki hastaneye ambulans helikopterle götürüldü.
    • DHA
    • 18.10.2020 - 17:02
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 17:02
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    Kazada yaralanan sürücü ambulans helikopterle sevk edildi

    Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Sarız ilçe sınırları içerisinde meydana gelen olayda,  56 Ahmet Sarıkaya yönetimindeki otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

    Kazada araç içerisinde sıkışan Sarıkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sıkıştığı yerden kurtarılan Sarıkaya'nın, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne kaldırılmasına karar verildi.

    120 KM UZAKLIKTAKİ KENT MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Bunun üzerine ilçeye ambulans helikopter sevk edildi. Sarıkaya, ambulans helikopter ile 120 kilometre uzaklıktaki Kayseri kent merkezine götürülerek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    ambulans helikopter

    ambulans helikopter

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