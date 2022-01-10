Kazakistan’da gözaltı sayısı 8 bine yaklaştı

Yaşanan olayla ilgili ülkede devam eden operasyonda gözaltına alınanların sayısı güncellendi, bu rakam 8 bine yaklaştı.

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

DEVLET BİNALARINA GİREN PROTESTOCULARA MÜDAHALE EDİLDİ

Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

"TERÖRİSTLER VATANDAŞLARIN MÜLKLERİNE ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek"Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." demişti.

Yaşanan olayla ilgili Kazakistan İçişleri Bakanlığı ülkede devam eden operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili güncellenen verilerle ilgili açıklama yaptı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Açıklamada, 10 Ocak itibarıyla polis tarafından gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939’a çıktığı belirtildi.

Almatı’daki iki pazar yerinde 207 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu operasyonda 5 çalıntı araba ve bilgisayar, müzik aletleri gibi çalıntı mallar ile silahların ele geçirildiği ifade edildi.

2 GRUP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Almatı’daki olaylarda yer alan 2 grubun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Söz konusu grupların 4-8 Ocak'ta şehirdeki kamu düzenini bozmaya yönelik olaylarda yer aldıkları ve kaldıkları yerde silah ile dini kitapların bulunduğu bilgisine yer verildi.