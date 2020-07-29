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    Kazazedenin sağlık ekibinden ilk isteği sigara oldu

    Aydın-İzmir karayolundaki trafik kazasında araçta sıkışan sürücü, uzun uğraşlar sonucu çıkarılırken, canını hiçe sayarak 112 ekiplerinden sigara molası istedi.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 02:50
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    Kazazedenin sağlık ekibinden ilk isteği sigara oldu

    Aydın-İzmir Karayolu Germencik Ortaklar yakınlarında, Germencik istikametinden Ortaklar istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde seyir halindeki saban takılı bir traktöre çarptı.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜ, UZUN UĞRAŞLARLA ÇIKARILDI

    Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen aracında sıkışan sürücü kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı araçtan çıkarıldı.

    Kazazedenin sağlık ekibinden ilk isteği sigara oldu

    Kazazedenin sağlık ekibinden ilk isteği sigara oldu #1

    SİGARASINDAN AYRILAMADI

    Araçtan çıkar çıkmaz sigara yakan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri ağzından sigarasını alınca sigarasını içmek için görevlilere adeta yalvardı. Canını hiçe sayıp sigarasını içmeye devam eden yaralı sürücünün kendisine ilk yardım uygulamak isteyen 112 Acil Servis ekiplerinden de sigara molası istemesi herkesi şaşırttı. Sedye üzerinde de bir süre sigara içen şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kazazedenin sağlık ekibinden ilk isteği sigara oldu #2

    Kaza nedeniyle kapanan karayolu ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazazedenin tiryakiliği adeta pes dedirtti.

    Kazazedenin sağlık ekibinden ilk isteği sigara oldu #3

    Kazazedenin sağlık ekibinden ilk isteği sigara oldu #4

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