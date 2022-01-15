Kazdağları’nın kar manzaraları drone ile görüntülendi

Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları’nın beyaz güzelliği gözler önüne serildi.

Yaklaşık 3 gündür Kazdağları’nda etkili olan karın ardından güneş açtı.

Güneşle birlikte karın cefası bitti, güzellikleri ortaya çıktı.

Hanlar mevkiindeki ormanlık alanlar yeşil ve beyazın adeta dansı ile eşsiz manzaralar sundu.

Kazdağları’nın beyaz örtüsü drone ile havadan görüntülendi.

DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde karlar altında kalan çam, kayın ve meşe ormanları seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Birçok doğasever ve fotoğraf meraklısı nadir oluşan bu manzarayı görmek için bölgeye gelmeye devam ediyor.