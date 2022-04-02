Kocaeli'deki Suriyeli sahte dişçi, jandarmaya yakalandı

Hekim olmadığı halde ruhsatsız diş muayenehanesi açıp işlettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste hekim olmayan bir kişinin diş muayenesi ve tedavisi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreste diş tedavisi yaptığı belirlenen Suriye uyruklu M.M. gözaltına alındı.

DİŞ TEDAVİSİNDE KULLANILANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, diş tedavisinde kullanılan çok sayıda ekipman ve malzeme ele geçirildi.









