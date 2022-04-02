Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
685.744
2.00%
BTXN Coin
36.89
0.51%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Kocaeli'deki Suriyeli sahte dişçi, jandarmaya yakalandı

    Hekim olmadığı halde ruhsatsız diş muayenehanesi açıp işlettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 16:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'deki Suriyeli sahte dişçi, jandarmaya yakalandı

    Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste hekim olmayan bir kişinin diş muayenesi ve tedavisi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    Operasyonda, adreste diş tedavisi yaptığı belirlenen Suriye uyruklu M.M. gözaltına alındı.

    DİŞ TEDAVİSİNDE KULLANILANLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramada, diş tedavisinde kullanılan çok sayıda ekipman ve malzeme ele geçirildi.

    Kocaeli deki Suriyeli sahte dişçi, jandarmaya yakalandı #1

    Kocaeli deki Suriyeli sahte dişçi, jandarmaya yakalandı #2

    Kocaeli deki Suriyeli sahte dişçi, jandarmaya yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Oyuncu Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı
    Magazin

    Oyuncu Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı

    Dünyanın en büyük oyun fuarı E3, tamamen iptal edildi
    Teknoloji

    Dünyanın en büyük oyun fuarı E3, tamamen iptal edildi

    Görüş Bildir