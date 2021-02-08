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    Kelebekler Vadisi’nden düşerek ölen hamile kadının davası

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alandan 2 yıl önce düşerek ölen hamile kadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava kabul edildi
    • İHA
    • 08.02.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 18:23
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    Kelebekler Vadisi’nden düşerek ölen hamile kadının davası

    Muğla’nın Fethiye ilçesi sınırlarında bulunan Kelebekler Vadisi’nde, 19 Haziran 2018’de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

    Toplanan delillerin ardından Aysal’ın kocası H.A., eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

    İDDİANAME

    H.A hakkında "kasten öldürme", “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme”, “tasarlayarak öldürme”, “eşi kasten öldürme”, “gebe olduğu bilenen kadını öldürme” suçlarında hazırlanan iddianame, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

    400 BİN LİRALIK KAZA SİGORTASI YAPTIRDI

    Olayın ayrıntıları anlatılan iddianamede, çiftin evliliklerinden sonra maddi sıkıntı yaşadıkları ve H.A.’nın eşi adına birçok kredi kartı kullandığı belirtildi. H.A.’nın, eşi Semra Aysal’ı öldürmeyi planladığı belirtilen iddianamede, "Bu plan doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası yaptırdığı, sonrasında tatil bahanesiyle geldikleri Fethiye’de 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürdüğü, orada 3 saat kadar oturdukları, şüphelinin bu arada ortalığın tenha olduğu bir anı beklediği, bu anı yakaladığı anda da eşini uçurumdan aşağıya iteklemek suretiyle kasten öldürüldüğü anlaşılmaktadır." fadelerine yer verildi.

    Semra Aysal

    OLAYIN ARDINDAN ŞİRKETTEN PARAYI İSTEDİ

    H.A.’nın olayın ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin lirayı almak için sigorta şirketine gittiği belirtilen iddianamede, soruşturma nedeniyle H.A’nın başvurusunun kabul edilmediği kaydedildi.

    Semra Aysal

    "BEN İTMEDİM"

    Hakim karşısına çıkarılan H.A. ifadesinde, tatil için Fethiye’ye geldiklerini ve fotoğraf çekilmek için Kelebekler Vadisi'ne gittiklerini anlatarak "Kuracağımız işle ilgili konuştuk. Birkaç fotoğraf çektik ve eşim telefonu çantasına koydu. Benden telefonu istedi. Ben de yerimden kalktım. Bir iki adım ilerideki çantasından telefonunu aldığım esnada arkamdan eşimin çığlığını duydum. Geri döndüğümde eşim yoktu. Uçurumdan aşağı baktım sağa sola koşturdum. Eşimi ben ittirmedim." diye ifade verdiği öğrenildi.

    Semra Aysal

    Semra Aysal

    Semra Aysal

    Semra Aysal

    Semra Aysal

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