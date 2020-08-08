Kendi düğünü için Muş’a gidiyordu, kazada öldü

Kendi düğünü için Muş’a gidiyordu, kazada öldü

Düğün için İstanbul’dan Muş’a giden otomobil Kayseri’de bir kargo firmasına ait tırın altına girdi. Damat adayı ve 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişide ağır yaralandı.

Malatya’dan Kayseri yönüne giden Bülent Coşkun (41) yönetimindeki bir kargo firmasına ait kamyonla karşı yönden gelen Fırat Taşkın yönetimindeki 34 LC 4155 plakalı otomobil Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesi arasında çarpıştı.

OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Her iki araç da hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Fırat Taşkın (35) ve Yetkin Çimenli (32) sıkıştıkları otomobilin içerisinde öldü.

Kamyonun sürücüsü Bülent Coşkun ise ağır yaralı olarak sıkıştığı aracın içerisinden Gürün Belediyesi İtfaiyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonrası çıkartılabildi.

İstanbul’dan Muş’a giden damat adayı kazada hayatını kaybetti ViDEO

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kamyon sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun ağır yaralı yedek şoförü Fırat Altuntaş ise Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

KENDİ DÜĞÜNÜ İÇİN MUŞ’A GİDİYORDU

Kazada ölen Yetkin Çimenli’nin kendi düğünü için Muş’a gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.