Marmaris'te istediği parayı vermeyen adamı bıçaklayan saldırgan polis tarafından yakalanırken, yaralanan kişinin sokakta kanlar içerisinde gezmesi dikkat çekti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kapalı Çarşı Postane Çıkmazı'nda 54 yaşındaki Nevzat T., Bilal Vural'dan para istedi.

Vural da her gördüğünde kendisinden para isteyen Nevzat T.'yi reddetti.

BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Çıkan tartışma sırasında, Nevzat T., arka cebinden çıkardığı bıçağı Vural'ın karnına sapladı ardından da kaçtı. Yaralanan Bilal Vural ise bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla Nevzat T.'yi sokaklarda aramaya başladı.

Kendisini bıçaklayan saldırganı sokak sokak aradı VİDEO

KANLI HALDE SALDIRGANI ARADI

Sesleri duyarak 50 metre mesafedeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nden olay yerine gelen ekipler, Bilal Vural'ı kanlı halde dolaşırken yakalandı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Vural, çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak, tedaviye alınırken, Nevzat T. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayın yaşandığı sokakta döner ustası olan Mesut Ürün, "Bir ağabeyimizin elinde ekmek bıçağıyla kanlar içinde, kendini bıçaklayanı aradığını gördük. Sokakta birkaç defa gitti geldi. Daha sonra ambulansla götürüldü. Polis, olaya anında müdahale ederek, bıçaklayanı yakaladı." dedi.