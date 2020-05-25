Kendisini bodrumda asan genci apartman görevlisi kurtardı

Kayseri'de 12 katlı apartmanın bodrum katında kendisini doğal gaz borusuna iple asan genç, bina görevlisi Serdar Karaca tarafından son anda kurtarıldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Damla Apartmanı'nda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar İsmail A. (25), apartmanın bodrum katına inerek kendisini doğal gaz borusuna iple astı.

APARMAN GÖREVLİSİ, KENDİNİ ASAN GENCİ İNDİRDİ

Bu sırada hava almak için evinden çıkan apartman görevlisi Serdar Karaca, bodrum katına indi. Karaca, ipe asılı halde olan İsmail A.'yı bulunduğu yerden indirdi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail A.'yı Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servis'ine kaldırdı.

GENCİN DURUMU AĞIR

Tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen İsmail A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.