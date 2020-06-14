Kendisini yakalamaya gelen polislere, 'ayıp size' dedi

İzmit’te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Gizlemeye çalışan şüpheli, "Ayıp be size, yazıklar olsun." diyerek sitem etti.

İzmit’te 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılanarak 12 yıl 4 ay hapis cezası alan Cüneyt Y. hakkında, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelinin bir depoda olduğunu tespit eden İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

İKİ BİNA ARASINA GİZLENDİ

Deponun her yerini arayan ekipler, Cüneyt Y.'yi tahta ve hurda eşyaların bulunduğu iki bina arasındaki boşlukta saklanırken buldu. Bulunduğu yerden çıkmak istemeyen Cüneyt Y., kendisini gözaltına almaya gelen polislere isyan etti.

İki bina arasında saklanırken polise yakalandı İZLE

"AYIP BE SİZE"

Cüneyt Y., "Ağabey değer mi ya? 12 yıl diyeceksiniz 1 sene sonra. Ne demek ya? Allah’ınızı severseniz benim dosyama doğru düzgün bakmamış bile. Yazıklar olsun. Çıkın bir eve bakın. Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur." dedi.

MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Cüneyt Y. bir süre sonra bulunduğu yerden çıktı. Gözaltına alınan Cüneyt Y., polis merkezine götürüldü.