Kepez Belediyesi’nin şantiyesindeki patlamada öldü, asli kusurlu sayıldı

Kepez Belediyesi’ne ait şantiyede kestikleri boş yağ varilinin patlayarak alev alması sonucu hayatını kaybeden işçinin 'garson' kadrosuyla işe alındığı ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez Belediyesi’ne ait şantiyede, 18 Ocak günü boş yağ varili kesimi yapıldığı sırada patlama yaşandı.

Varilin alev almasıyla da yangın çıktı.

Yangında vücudunda yanıklar oluşan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli Ali Şahin (36), Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilirkişi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu

Şahin, buradaki tedavisinin ardından İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin yanık merkezine sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından tamamlanan bilirkişi raporu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.

'Garson' olarak işe alındı

Raporda, Şahin'in varili birlikte kestiği ve olay anına tanık olan F.G.'nin de aralarında bulunduğu işçilerin ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca Şahin’in, 7 Eylül 2019 tarihinde Kepez Hizmet Gruplar A.Ş. bünyesinde 'garson' olarak işe alındığı bilgisi de yer aldı.

Kepez Belediyesi'ne bağlı şirket kusurlu bulundu

Raporun sonuç bölümünde yaşananın bir iş kazası olduğu vurgulanıp, şöyle denildi:

“Bir kastın bulunmadığı, varil kesimi ile ilgili riskleri ve alınacak önlemleri tanımlamadığından, içerisinde bulunan kimyasalın 'Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu tedarik edip, önlemleri almadığından ve güvenlik talimatlarını da dikkate alıp uygun çalışma yöntemi ve iş organizasyonu oluşturmadığından, bu konuda çalışanlara yeterli bilgilendirme ve talimatlar verilmediğinden, iş güvenliği tedbirlerinin alındığını izlemediğinden, çalışmalarla ilgili bir kontrol mekanizması kurmadığından, mesleki yeterlilik belgesi gerektiren kaynak-kesme işleminde bu belgeye haiz olmayan F.G.'yi çalıştırdığından, SGK işe giriş bildirgesi 'garson' olarak yapılan Ali Şahin'i belirtilen meslekten farklı olarak metal kesim işinde çalıştırdığından kazanın meydana gelmesinden işveren Kepez Hizmet Grupları İnş. San. Tic. A.Ş.'nin asli kusurlu bulunmuştur.”

Ali Şahin de asli kusurlu

Bilirkişi raporunu hazırlarken olayda hayatını kaybeden Ali Şahin'in de asli kusurlu olduğuna dikkat çekerek, gerekçelerini şöyle sıralandı:

“Birim amirinin izni ve bilgisi olmadan çalışma yaptığından, içerisinde kimyasal bulunan varili kesmesi için kapağını açmadan F.G.'nin önüne koyduğundan, kapağın kapalı olduğu bilgisini F.G.'ye vermediğinden, F.G.'nin de sağlığını tehlikeye düşürdüğünden, kişisel koruyucu ekipmanları kullanmadığından, yaptığı işle ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmasına rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermediğinden, kazanın meydana gelmesinde Ali Şahin'in asli kusurlu olduğu kanaatinde bulunduğumu belirtirim.”

DHA’nın haberine göre rapor, savcılığa sunuldu.