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    Kereste yüklü görünümlü kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı

    Ağrı'da, kereste yüklü görünümlü kamyonun kasasında 113 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 20:32
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    Kereste yüklü görünümlü kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yol kontrol uygulama noktasında 33 VBP 30 plakalı kamyonu durdurdu.

    Ekipler, kereste yüklü görünümlü özel yapım kamyonun kasasında yaptıkları aramada kaçak göçmenlerin olduğunu fark etti.

    Ekiplerce yapılan incelemede kamyonun kasasında 113 kaçan göçmen olduğu belirlendi.

    113 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne yönlendirildi

    Kamyon kasasında nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen çoğu Afgan uyruklu 113 kaçak göçmenin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

    Kereste yüklü görünümlü kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı #1

    Kereste yüklü görünümlü kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı #2

    Kereste yüklü görünümlü kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı #3


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