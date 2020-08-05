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    Keşan'da 50 yaşında adamdan, 12 yaşında akrabasına taciz

    12 yaşındaki akrabasına cinsel tacizde bulunan 50 yaşındaki şahıs, ailenin ihbarı üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sek edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 11:17
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 11:17
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    Keşan'da 50 yaşında adamdan, 12 yaşında akrabasına taciz

    Geçtiğimiz pazar günü 12 yaşındaki E.Ö., Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahiline ailesiyle birlikte gitti.

    İtalyan Koyu'nda ailesiyle birlikte denize giren küçük kız, aynı yerde olan akrabası E.G.'nin cinsel tacizine uğradı. E.Ö.'nün durumu anlattığı ailesi de jandarmaya ihbarda bulundu.

    İHBAR ÜZERİNE TUTUKLANDI

    Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Keşan'da 50 yaşında adamdan, 12 yaşında akrabasına taciz #1

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