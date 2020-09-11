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- Keşan'da büfeye giren hırsız çaldığı parayı sütyenine sakladı
Keşan'da büfeye giren hırsız çaldığı parayı sütyenine sakladı
- DHA
- 11.09.2020 - 12:13
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Büyük Cami Mahallesi'ne gelen biri kadın 2 kişi, işletmecisinin kısa süreliğine ayrıldığı büfeye girdi.
Erkek kapıyı gözetlerken, kadın ise kasada bulunan 50 TL parayı alarak sütyeninin içine sakladı. İki şüpheli daha sonra büfeden ayrıldı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Bir süre sonra iş yerine dönen işletme sahibi hırsızlığı fark edip, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden erkek olanın A.K., kadın olanın ise G.T. olduğunu belirledi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
A.K., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
G.T.'nin yakalanması içinde çalışmanın sürdüğü bildirildi.