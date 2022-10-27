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    Kıbrıs şehidinin annesi Sivas'ta toprağa verildi

    1989 yılında Kıbrıs'ta şehit düşen Göksal Sis'in annesi Fatma Sis, evinde yaşamını yitirdi. Sis, Dikili Köy Mezarlığı'nda defnedildi.
    • 27.10.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 17:36
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    Kıbrıs şehidinin annesi Sivas'ta toprağa verildi

    1989 yılında Kıbrıs'ta şehit düşen Göksal Sis’in annesi Fatma Sis, evinde hayatını kaybetti.

    Şehit annesi Fatma Sis için Sivas'ın Dikili Köyü Camii'nde cenaze namazı düzenlendi.

    Cenazeye İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Ünal Tolga Katı, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, kurum müdürleri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

    Gözyaşlarıyla uğurlandı

    Şehit annesi Fatma Sis’in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak Dikili Köy Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Kıbrıs şehidinin annesi Sivas ta toprağa verildi #1

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    Kıbrıs şehidinin annesi Sivas ta toprağa verildi #3

    Kıbrıs şehidinin annesi Sivas ta toprağa verildi #4


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