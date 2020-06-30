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    Kıbrıs'a Türkiye'den jet skiyle gitti, tutuklandı

    KKTC'ye Mersin Taşucu’ndan jet skiyle kaçak yoldan geldiği ortaya çıkan Suriyelinin insan taciriyle 5 bin euroya anlaştığı belirlendi.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 16:51
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    Kıbrıs'a Türkiye'den jet skiyle gitti, tutuklandı #1

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin (KKTC) Güzelyurt ilçesine Mersin'nin Taşucu ilçesinden denizden jet skiyle ile yasa dışı yollardan geldiği ortaya çıkan Suriyeli uyruklu Mohammed Nur Al Abdurazak Elataş, polis tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

    5 BİN EUROYA ANLAŞTI

    Elataş'ın Güney Kıbrıs'a gitmek için Taşucu'nda bir insan taciri ile 5 bin euro karşılığında anlaştığı ve jet ski ile Girne sahiline getirilip bırakıldığı anlaşıldı.

    Jet skiyle insan tacirliği yapan bir kişi polis tarafından aranıyor.

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