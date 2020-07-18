Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kıbrıslı Türk kızı, İngiltere’de öldü

    Alev alan aracından kurtulmaya çalışan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, köprüden düşerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 18.07.2020 - 12:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kıbrıslı Türk kızı, İngiltere’de öldü

    İngiltere'nin Kent bölgesinde bir arkadaşıyla birlikte hareket halinde olan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal 'in aracı, Sevenoaks ve Tonbridge köprüsü üzerinde alev aldı.

    YANGINDAN KAÇARKEN, KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

    Aracından hızla inen Kemal, dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü.

    Kemal olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan 31 yaşındaki arkadaşı da ifadesine başvurulması üzerine polis merkezine götürüldü.

    Genç kızın arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Kıbrıslı Türk kızı, İngiltere’de öldü #1

    Kıbrıslı Türk kızı, İngiltere’de öldü #2

    Kıbrıslı Türk kızı, İngiltere’de öldü #3

    Görüş Bildir