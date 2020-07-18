Kıbrıslı Türk kızı, İngiltere’de öldü

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Alev alan aracından kurtulmaya çalışan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, köprüden düşerek hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Kent bölgesinde bir arkadaşıyla birlikte hareket halinde olan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal 'in aracı, Sevenoaks ve Tonbridge köprüsü üzerinde alev aldı.

YANGINDAN KAÇARKEN, KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Aracından hızla inen Kemal, dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü.

Kemal olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan 31 yaşındaki arkadaşı da ifadesine başvurulması üzerine polis merkezine götürüldü.

Genç kızın arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.