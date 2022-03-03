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    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi

    Başkent Kiev’de bombardımanlardan korunmak için metro istasyonlarına bavullarıyla birlikte sığınan halkın gergin bekleyişi devam ediyor.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 11:43
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    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi

    Rusya-Ukrayna savaşı, 8’inci gününde de devam ediyor.

    Rus işgaline karşı yaklaşık 1 milyon kişi ülkeyi terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

    Rus ordusu başkent Kiev’e ilerlerken, yer yer sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu noktalar da hedef alınıyor.

    METRO İSTASYONUNA SIĞINDILAR

    Siviller ise Kiev’de bulunan metro istasyonlarında bombardımanlardan korunmaya çalışıyor.

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı, bombardımanlardan korunmak için metro istasyonlarına sığınan sivillerin fotoğraflarını yayınladı.

    Fotoğraflarda, birkaç bavula sığdırabildikleriyle metro istasyonlarına akın eden kadın, çocuk ve yaşlılar yer aldı.

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #1

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #2

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #3

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #4

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #5

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #6

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #7

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #8

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #9

    Kiev metrosunda sivillerin zorlu bekleyişi #10


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