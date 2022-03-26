Kiev’de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı

Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki yaşanabilecek çatışmalar nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bugün itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı, 28 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 31 gündür sürüyor.

Rus ordusu, ele geçirdiği bölge sayısını artırırken, Ukrayna'ya sivil halktan kayıplar verdirmeye de devam ediyor.

Başkent Kiev’deki sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı.

BUGÜN BAŞLAYAN YASAK, 28 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Konuyla alakalı açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yasağın bugün saat 20.00 itibariyle başlayıp 28 Mart 07.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Kiev bölgesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına sebep olarak, Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki yaşanabilecek çatışmalar gösteriliyor.