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    Kilis sınırındaki beton mikserinden 270 kurusıkı tabanca çıktı

    Suriye’ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda çimento yüklü 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca, 23 bin 500 mermi ele geçirildi.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 15:13
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    Kilis sınırındaki beton mikserinden 270 kurusıkı tabanca çıktı

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye’ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısı’nda operasyon gerçekleştirdi.

    Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda çimento yüklü 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca, 23 bin 500 mermi ele geçirildi.

    İKİ BETON MİKSERİ ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz çalışmasında çimento yüklü iki beton mikseri şüpheli olarak değerlendirildi.

    ARAMA HANGARINA GÖNDERİLDİ

    Suriye'ye açılan Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen araçlar, gümrük işlemleri durdurularak arama hangarına sevk edildi.

    270 KURUSIKI TABANCA ÇIKTI

    Aramada, araçların çekicilerinin yan dolaplarında bulunan karton kutularda 23 bin 500 mermi ile 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kilis sınırındaki beton mikserinden 270 kurusıkı tabanca çıktı #1

    Kilis sınırındaki beton mikserinden 270 kurusıkı tabanca çıktı #2

    Kilis sınırındaki beton mikserinden 270 kurusıkı tabanca çıktı #3

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