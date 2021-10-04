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- Kilis sınırından giren kişinin belinden 478 gram altın çıktı
Kilis sınırından giren kişinin belinden 478 gram altın çıktı
Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin beline sardığı korseden 478 gram altın çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 04.10.2021 - 18:04
- Güncelleme : 04.10.2021 - 18:07
Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyenlere denetim gerçekleştirdi.
Sınırı geçmek için sınır kapısına gelen Suriye uyruklu bir kişiye, şüphe üzerine üst araması yapıldı.
BELİNDEN NEREDEYSE YARIM KİLO ALTIN ÇIKTI
Şüphelinin beline sarılı olan korsenin arasına gizlenmiş, 478 gram takı olarak kullanılan altın ele geçirildi.
KAÇAKÇILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Suriyeli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten hakkında soruşturma başlatıldı.