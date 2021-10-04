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Kilis sınırından giren kişinin belinden 478 gram altın çıktı

Kilis sınırından giren kişinin belinden 478 gram altın çıktı

Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin beline sardığı korseden 478 gram altın çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.