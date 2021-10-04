Euro
10.3189
0.49%
Dolar
8.8716
0.18%
Altın
503.62
0.44%
Borsa
1.394
-0.51%
Bitcoin
426.296
2.57%
EXEN Coin
20.47
0.39%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Kilis sınırından giren kişinin belinden 478 gram altın çıktı

    Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin beline sardığı korseden 478 gram altın çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kilis sınırından giren kişinin belinden 478 gram altın çıktı

    Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyenlere denetim gerçekleştirdi.

    Sınırı geçmek için sınır kapısına gelen Suriye uyruklu bir kişiye, şüphe üzerine üst araması yapıldı.

    BELİNDEN NEREDEYSE YARIM KİLO ALTIN ÇIKTI

    Şüphelinin beline sarılı olan korsenin arasına gizlenmiş, 478 gram takı olarak kullanılan altın ele geçirildi.

    KAÇAKÇILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Suriyeli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten hakkında soruşturma başlatıldı.

    Kilis sınırından giren kişinin belinden 478 gram altın çıktı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir