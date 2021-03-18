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    Kilis'e 2 roket düştü

    Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü.
    • AA
    • 18.03.2021 - 22:14
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 22:20
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    Kilis'e 2 roket düştü

    Kilis'in Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.

    Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

    YARALANAN OLMADI

    Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

    Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

    Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

    Kilis'e 2 roket düştü İZLE

    YPG/PKK'NIN İŞGALİNDEKİ TEL RIFAT'TAN ATILDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

    Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

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