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Kilis'in Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Kilis'in Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Güvenlik güçleri, Suriye sınırındaki boş araziye bırakılmış bir çuvalın içinde 7 kilo 850 gram esrar ve 7 bin 983 uyuşturucu hap ele geçirdi.