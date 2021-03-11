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    Kilis'in Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

    Güvenlik güçleri, Suriye sınırındaki boş araziye bırakılmış bir çuvalın içinde 7 kilo 850 gram esrar ve 7 bin 983 uyuşturucu hap ele geçirdi.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 10:15
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    Kilis'in Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

    Türkiye'deki güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor.

    Türkiye-Suriye sınır hattında görevli askerler, sınır hattında araziye bırakılmış çuval fark etti.

    HAP VE ESRAR BULUNDU

    Yapılan kontrollerde çuvalda 7 kilo 850 gram esrar ve 7 bin 983 uyuşturucu hap ele geçirdi.

    ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

    Uyuşturucuya el konulurken, çuvalı sınır hattına bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Kilis in Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu #1

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