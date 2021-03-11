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- Kilis'in Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
Kilis'in Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
Güvenlik güçleri, Suriye sınırındaki boş araziye bırakılmış bir çuvalın içinde 7 kilo 850 gram esrar ve 7 bin 983 uyuşturucu hap ele geçirdi.
- DHA
- 11.03.2021 - 10:01
- Güncelleme : 11.03.2021 - 10:15
Türkiye'deki güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor.
Türkiye-Suriye sınır hattında görevli askerler, sınır hattında araziye bırakılmış çuval fark etti.
HAP VE ESRAR BULUNDU
Yapılan kontrollerde çuvalda 7 kilo 850 gram esrar ve 7 bin 983 uyuşturucu hap ele geçirdi.
ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK
Uyuşturucuya el konulurken, çuvalı sınır hattına bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.