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    Kilis'te 1 kişi, tarihi eser operasyonunda gözaltına alındı

    Tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik operasyonda düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi.
    • DHA
    • 28.08.2021 - 17:57
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    Kilis'te 1 kişi, tarihi eser operasyonunda gözaltına alındı

    Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, Kilis-Gaziantep karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi. A.Ö. gözaltına alındı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kilis te 1 kişi, tarihi eser operasyonunda gözaltına alındı #1

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