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- Kilis'te 1 kişi, tarihi eser operasyonunda gözaltına alındı
Kilis'te 1 kişi, tarihi eser operasyonunda gözaltına alındı
Tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik operasyonda düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi.
- DHA
- 28.08.2021 - 17:57
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Kilis-Gaziantep karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi. A.Ö. gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.