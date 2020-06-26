Dolar
6.8557
-0.0043%
Euro
7.6959
0.0376%
Altın
1763.34
-0.0085%
Borsa
115218.1
0.9454%
G. Altın
388.617
-0.0439%
Bitcoin
63339.36
-1.566%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Kilis'te 125 kilo esrar ele geçirildi

    Kilis'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 125 kilo 921 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.06.2020 - 12:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kilis'te 125 kilo esrar ele geçirildi #1

    Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, M.F.Ö.'ye ait iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 125 kilo 921 gram esrar ele geçirdi.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Uyuşturucuya el koyan ekipler, M.F.Ö. ile H.H.P. ve Ö.T.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

    Kilis'te 125 kilo esrar ele geçirildi #2

    Görüş Bildir