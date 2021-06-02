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    Kilis'te 18 adet kaçak telefon ele geçirildi

    Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 100 bin TL değerinde cep telefonu bulundu.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 16:49
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    Kilis'te 18 adet kaçak telefon ele geçirildi

    Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye gelen bir tırı durdurdu.

    18 ADET CEP TELEFONU

    Ekipler, tırı risk analizi çerçevesinde x-ray taramasına gönderdi.

    Arama sırasında tırın bir bölgesinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine kontrol yapıldı.

    Yapılan kontrollerde, tırın gizli bölmelerine saklanmış halde 18 adet cep telefonu ele geçirildi.

    Tır sürücüsü hakkında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Kilis'te 18 adet kaçak telefon ele geçirildi VİDEO

    Kilis te 18 adet kaçak telefon ele geçirildi #1

    Kilis te 18 adet kaçak telefon ele geçirildi #2

    Kilis te 18 adet kaçak telefon ele geçirildi #3

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