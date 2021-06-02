Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 100 bin TL değerinde cep telefonu bulundu.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye gelen bir tırı durdurdu.

18 ADET CEP TELEFONU

Ekipler, tırı risk analizi çerçevesinde x-ray taramasına gönderdi.

Arama sırasında tırın bir bölgesinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine kontrol yapıldı.

Yapılan kontrollerde, tırın gizli bölmelerine saklanmış halde 18 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kilis'te 18 adet kaçak telefon ele geçirildi VİDEO



