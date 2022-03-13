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Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı

Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı

Suriye’den yasa dışı yollarla yurda gelen 24 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.