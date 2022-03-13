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    Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı

    Suriye’den yasa dışı yollarla yurda gelen 24 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 15:58
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    Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesi zeytin bahçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen 18 yabancı uyruklu düzensiz göçmene operasyon düzenledi.

    İkinci operasyonda ise İnaplıkütah Mahallesi’nde bir ikamette 6 göçmen yakalandı.

    24 GÖÇMEN TESLİM EDİLDİ

    İki operasyonda gözaltına alınan 24 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edildi.

    3 GÖZALTI

    Göçmenlere yardım ve yataklık eden 3 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

    Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı #2

    Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı #3

    Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı #4


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