- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı
Kilis’te 24 kaçak göçmen yakalandı
Suriye’den yasa dışı yollarla yurda gelen 24 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
- İHA
- 13.03.2022 - 15:58
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesi zeytin bahçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen 18 yabancı uyruklu düzensiz göçmene operasyon düzenledi.
İkinci operasyonda ise İnaplıkütah Mahallesi’nde bir ikamette 6 göçmen yakalandı.
24 GÖÇMEN TESLİM EDİLDİ
İki operasyonda gözaltına alınan 24 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edildi.
3 GÖZALTI
Göçmenlere yardım ve yataklık eden 3 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.