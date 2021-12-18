Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
777.895
-1.02%
BTXN Coin
38.91
-1.86%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

    Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 57 kaçak göçmen ile organizatör 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 15:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

    Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla göçmen geleceği istihbaratı üzerine, Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Yavuzlu köyünde Suriye’den Türkiye’ye gelen 57 kaçak göçmen ile organizatörlük yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

    57 yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

    4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla M.G., A.M., Ü.M. ve A.G. gözaltına alındı.

    4 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı VİDEO

    Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı #1

    Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı #2

    Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı #3

    Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı #4

    Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir