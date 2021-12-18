- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 57 kaçak göçmen ile organizatör 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
- İHA
- 18.12.2021 - 15:18
- Güncelleme : 18.12.2021 - 15:46
Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla göçmen geleceği istihbaratı üzerine, Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yavuzlu köyünde Suriye’den Türkiye’ye gelen 57 kaçak göçmen ile organizatörlük yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
57 yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla M.G., A.M., Ü.M. ve A.G. gözaltına alındı.
4 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kilis’te, 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı VİDEO