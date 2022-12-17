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    Kilis'te 57 kaçak göçmen yakalandı

    Jandarma ekiplerince, 57 kaçak göçmen yakalandı ve 5 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.
    • 17.12.2022 - 19:32
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 19:35
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    Kilis'te 57 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı; Alahan, Geçerli, Karacurun ve Uğurlar köylerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çalışma yaptı.

    Ekiplerin yaptığı çalışma ile 57 kaçak göçmeni yakaladı.

    Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    5 organizatör şüphelisine gözaltı

    DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

    Kilis te 57 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kilis te 57 kaçak göçmen yakalandı #2


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