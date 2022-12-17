Kilis'te 57 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerince, 57 kaçak göçmen yakalandı ve 5 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı; Alahan, Geçerli, Karacurun ve Uğurlar köylerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışma ile 57 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 organizatör şüphelisine gözaltı

DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı.





