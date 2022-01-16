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    Kilis’te 7 kişilik aile sobadan zehirlendi

    ömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 14:59
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    Kilis’te 7 kişilik aile sobadan zehirlendi

    Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yaşayan Kurt ailesinin fertleri, dün gece  kömür sobasını yakarak uyudu.

    Sabah saatlerinde aile fertlerine ulaşamayan yakınları şüphelenerek evlerine gitti.

    Evde hareketsiz yatarken bulunan Kurt ailesinin 7 ferdi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GAZDAN ZEHİRLENDİLER

    Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen  7 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

     

     


    Kilis’te 7 kişilik aile sobadan zehirlendi #1

    Kilis’te 7 kişilik aile sobadan zehirlendi #2

    Kilis’te 7 kişilik aile sobadan zehirlendi #3


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