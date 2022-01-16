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- Kilis’te 7 kişilik aile sobadan zehirlendi
Kilis’te 7 kişilik aile sobadan zehirlendi
ömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
- DHA
- 16.01.2022 - 14:59
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yaşayan Kurt ailesinin fertleri, dün gece kömür sobasını yakarak uyudu.
Sabah saatlerinde aile fertlerine ulaşamayan yakınları şüphelenerek evlerine gitti.
Evde hareketsiz yatarken bulunan Kurt ailesinin 7 ferdi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GAZDAN ZEHİRLENDİLER
Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 7 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.