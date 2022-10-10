Petrol
97.23
-0.70%
Euro
18.0502
-0.28%
Dolar
18.5775
-0.21%
Altın
997.19
-1.71%
Borsa
3582
0.40%
Bitcoin
361.100
-1.39%
BTXN Coin
8.57
-8.53%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Kilis'te 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı

    Yol kenarında bekleyen 7 yaşındaki Gönül Polat, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü M.K., olayın ardından jandarmaya teslim oldu.
    • 10.10.2022 - 19:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kilis'te 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı

    Kilis'teki Çörten köy yolunda bir trafik kazası meydana geldi.

    Yol kenarında bekleyen Gönül Polat'a (7), M.K. yönetimindeki 79AAY964 plakalı hafif ticari araç çarptı.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı çocuğu ilk müdahale sonrası ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Küçük kız tedavi altında

    DHA'nın haberine göre; Gönül Polat, tedaviye alınırken, sürücü M.K. ise jandarmaya teslim oldu.

    Kilis te 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı #1


    Samsun'da tramvay yoluna giren araç korku dolu anlar yaşattı
    3. Sayfa

    Samsun'da tramvay yoluna giren araç korku dolu anlar yaşattı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Yunanistan tahriklerine bu kez de Sakız Adası'yla devam etti
    Gündem

    Yunanistan tahriklerine bu kez de Sakız Adası'yla devam etti

    Görüş Bildir