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- Kilis'te 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı
Kilis'te 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı
Yol kenarında bekleyen 7 yaşındaki Gönül Polat, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü M.K., olayın ardından jandarmaya teslim oldu.
- 10.10.2022 - 19:30
Kilis'teki Çörten köy yolunda bir trafik kazası meydana geldi.
Yol kenarında bekleyen Gönül Polat'a (7), M.K. yönetimindeki 79AAY964 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı çocuğu ilk müdahale sonrası ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Küçük kız tedavi altında
DHA'nın haberine göre; Gönül Polat, tedaviye alınırken, sürücü M.K. ise jandarmaya teslim oldu.