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- Kilis'te 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında can verdi
Kilis'te 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında can verdi
Çukuroba köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, hafriyat kamyonu çarptı. Minik çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
- 13.05.2022 - 15:32
- Güncelleme : 13.05.2022 - 15:50
Kilis'in Çukuroba köyünde 8 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kaldı.
Alınan bilgiye göre A.Ö. kontrolündeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Tadlu'ya çarptı.
İHA'nın aktarımına göre, çarpma etkisiyle ağır yaralanan çocuk olay anında hayatını kaybetti.
Yol 2 saat boyunca trafiğe kapandı
Kilis- Cenazevi yolu ekiplerin incelemesi nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kamyon şoförü gözaltında
Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.