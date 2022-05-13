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    Kilis'te 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında can verdi

    Çukuroba köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, hafriyat kamyonu çarptı. Minik çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
    • 13.05.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:50
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    Kilis'te 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında can verdi

    Kilis'in Çukuroba köyünde 8 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kaldı.

    Alınan bilgiye göre A.Ö. kontrolündeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Tadlu'ya çarptı.

    İHA'nın aktarımına göre, çarpma etkisiyle ağır yaralanan çocuk olay anında hayatını kaybetti.

    Yol 2 saat boyunca trafiğe kapandı

    Kilis- Cenazevi yolu ekiplerin incelemesi nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    Kilis te 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında can verdi #1

    Kamyon şoförü gözaltında

    Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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