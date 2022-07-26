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    Kilis'te Afrin Çayı'nda balık tutarken boğuldu

    Kilis'te balık tutmak için Afrin Çayı'na giden köy muhtarı Menderes Tokdemir, çaya düşüp boğularak hayatını kaybetti.
    • 26.07.2022 - 03:17
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 03:17
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    Kilis'te Afrin Çayı'nda balık tutarken boğuldu

    Kilis'te Musabeyli ilçesine bağlı Dutluca köyünde Afrin çayında balık tutan Kaynaklı köyü muhtarı Menderes Tokdemir (52) suya düştü.

    Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi

    İHA'nın haberine göre, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Menderes Tokdemir’in cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu'na kaldırdı.

    Olayla ilgili jandarma soruşturmayı sürdürüyor.

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