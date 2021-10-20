Eşinin tekme tokat saldırısıyla beyin kanaması geçiren yeni doğum yapmış kadın, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi'nde 13 Ekim gecesi, evli çift arasında bilinmeyen sebeple tartışma başladı.

Tartışmanın alevlenmesiyle 29 yaşındaki Muhammet Mahmut Özyer, 20 gün önce kız bebekklerini dünyaya getiren 27 yaşındaki eşi Fatime Gül Özyer'i vahşice dövmeye başladı.

KAFASINI DUVARA VURARAK SALDIRDI

Kafası duvara vurularak dövülen kadının burnunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi.

Saldırının etkisiyle 20 günlük anne, beyin kanaması geçirdi.

Kilis'teki adam yeni doğum yapan eşini, kafasını duvara vurarak öldürdü VİDEO

POLİSLER HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Bina sakinleri gürültüyü duyarak polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, Muhammet Mahmut Özyer'i gözaltına alıp, yerde hareketsiz yatmakta olan Fatime Gül Özyer'i Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Fatime Gül Özyer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

"KIZIMI ÖLÜME TERK ETMİŞLER"

Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, kızının ölüme terk edildiğini belirterek, evlendiği günden bu yana sürekli şiddete maruz kaldığını ve ailesinden sakladığını söyledi.

Çetin, ''Kızımı eşi öldürmeye tam teşebbüs ederek saldırdı. Kızım eşinin saldırısından sonra da 'öldü' diyerekten bırakılıyor. Bize olayı da damadın annesi gece saatlerinde haber etti ve 'Kızınız hastanede gidin bakın' dedi. Kızımızı oraya atıp gelmişler, ölüme terk etmişler. Hastaneye polis eşliğinde götürülüyor kızım. Kocası kızıma bugüne kadar hep şiddet uygulamış ancak kızım korkudan bunu bize söyleyememiş. Kızımı 19 yaşındaki oğlumu, yani kardeşini öldürmekle tehdit etmiş. Kızım kendisine uygulanan şiddeti bize söylemesi durumunda 19 yaşındaki oğlumu öldürecekmiş ve kimse görmeden gömecekmiş. Bu korkudan dolayı kızım duruma bize anlatamamış." dedi.

"İNŞAAT ÇALIŞMASI VARMIŞÇASINA GÜRÜLTÜ GELMİŞ"

Kızının kafasının duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini söyleyen baba Ahmet Çetin, tedavi süresince bir defa kalbinin durduğunu ifade ederek "Bu kalp durmasından dolayı vücudu tamamen ödem toplamış. Kafatasının içine kadar ödem dolmuş. Doktorlar ödemi atmaya çalışıyor ancak başaramadılar. Doktorlar elinden geleni yaptıklarını ancak kurtarılamadığını söyledi. Komşuların anlatmasına göre evlerinde sanki bir inşaat çalışması varmışçasına gürültüler gelmiş. Saldırıyı da komşuları haber vermiş polise. Kızım birkaç gündür yoğun bakımda kaldı." dedi.

"BİR İNSANA YAKIŞMAYACAK ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Ahmet Çetin, kızını döverek ölümüne neden olan Muhammet Mahmut Özyer'in hak ettiği cezayı almasını istediğini söyleyip;''Kızımda beyin kanaması olmuş, kalp durması yaşanmış, burnu kırık, vücudunun her yeri morluk içerisinde, hayatını kaybetti. Bir insana yakışmayacak şekilde, kızımı bu hale getiren eşi aynı gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Önce darp, yaralama diye düşünülmüş. Sonra doktorların raporu ile bunun bir darp olmadığı ve öldüresiye dövüldükten sonra ölüme terk edildiği anlaşılması üzerine şahıs tutuklanmıştır. Tek istediğim böyle vahşi kişiler cezasız kalmasın. Bir baba olarak yüreğim yanıyor. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın.''

Fatime Gül Özyer'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.