Kilis’te, eşi tarafından öldürülen kadının düğün görüntüleri ortaya çıktı

Kilis’te, eşi tarafından öldürülen kadının düğün görüntüleri ortaya çıktı

Eşi Muhammet Mahmut Özyer’in darbetmesiyle hayatını kaybeden Fatma Gül Özyer, gözyaşları içinde toprağa verildi. 1 buçuk yıl önce evlenen çiftin, düğün görüntüleri ortaya çıktı.

Kilis’in merkez ilçesine bağlı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Muhammet Mahmut Özyer (29),13 Ekim günü eşi Fatma Gül Özyer’i (27) bilinmeyen bir sebep ile darbetti.

Genç kadın, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özyer, buradaki ilk tedavisinin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

MAHMUT ÖZYER TUTUKLANDI

Fatma Gül Özyer, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ölümüne neden olan Muhammet Mahmut Özyer ise tutuklandı.

CENAZESİ MEMLEKETE GETİRİLDİ

20 gün önce doğum yapan Fatma Gül Özyer'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Kilis'e getirildi.

Özyer'in cenazesi, Kayabaş Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Fatma Gül'ün yakınları, üzerine duvak örtülen tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kilis’te, eşi tarafından öldürülen kadının düğün görüntüleri ortaya çıktı VİDEO



DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Öte yandan, 1 buçuk yıl önce evlenen Özyer çiftinin düğünlerinde çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Fatma Gül'ün, davetliler arasında mutlu bir şekilde dans ettiği anlar yer aldı.