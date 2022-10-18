Kilis’te eşini döverek öldüren caninin cezası belli oldu

27 yaşındaki eşini doğum yaptıktan 15 gün sonra öldüren cani koca, 4’üncü kez çıktığı hakim karşısında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kilis’in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi’ndeki evinde 13 Ekim 2021 günü eşi Fatime Gül Özyer ile tartışan M.M.Ö. (29), henüz 15 gün önce doğum yapan 27 yaşındaki kadını, döverek hastanelik etti.

Talihsiz kadın, tedavi gördüğü hastanede 20 Ekim 2021’de beyin kanaması sonucu hastanede hayatını kaybetti.

Karar duruşması

Tüyler ürperten olay sonrası tutuklanan M.M.Ö., bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Fatime Gül Özyer’in babası Ahmet Çetin, annesi Keziban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları ile sanığın avukatları katıldı.

"Sadece iki tokat attım"

Sanık M.M.Ö. ifadesinde, ölen eşini darbetmediğini, sadece iki tokat attığını belirterek önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrar etti.

Mağdur ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

İndirimli ceza aldı

Bir önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, M.M.Ö. için ağırlaştırılmış müebbet talebini tekrar etti.

Mahkeme heyeti, son savunmasını aldıktan sonra M.M.Ö.’ye ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı önce müebbete ardından da 25 yıla indirdi.

Karar, istinafa taşınacak

Duruşma bitiminde adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan avukat Demircioğlu, “Sanık duruşmada agresif haline devam etmiştir. Maktulün bir-iki tokat attığını, birkaç yerini ısırdığını, maktulün kendi kendine darp uygulamış olabileceğini söylemiştir. Öldürme fiilini kabul etmediği halde, mahkeme sanık hakkında indirim hükümlerini uygulamıştır. Ağırlaştırılmış müebbet yerine, müebbet hapis cezası vermiş; indirim uygulamış, yargılamaya hiçbir katkı sunmadığı, maktulün yakınlarından özür dilemediği ve yaptığı eylemin pişmanlığını göstermediği halde 62’ncı maddeye göre ayrıca bir indirim yapmıştır. 25 yıl hapis cezası vermiştir. Biz bu davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz, orada adaletli bir karar çıkmaz ise Yargıtay’a götüreceğiz.” dedi.

“Bu caniye indirim hükümleri uygulandı”

Fetime’nin babası Ahmet Çetin de, “Cumhurbaşkanı, kadın cinayetleriyle ilgili olarak indirim hükümleri uygulanmayacak demesine rağmen, bu caniye indirim hükümleri uygulandı. Bu kararı üst mahkemeye taşıyacağız. Davası sonuna kadar takip edeceğiz.” dedi.