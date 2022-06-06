Kilis’te eşini döverek öldüren katil koca hakim karşısına çıktı

Doğumdan kısa bir süre sonra eşi tarafından darbedilen ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek can veren kadının katili, savunma yaptı. Cani, ‘sadece tokat attım’ dedi.

Kilis’in Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden Özyer çifti, geçen yıl 13 Ekim gecesi tartışmaya başladı.

Henüz o tarihten 20 gün önce doğum yapan Fatime Gül Özyer (27), 15 aylık eşi Mahmut Muhammet Özyer’den (29) dayak yedi.

Kafasını duvara vurdu

Mahmut Özyer, eşini tekme tokat döverek, kafasını duvara vurdu.

Burnunda kırık oluşan Fatime'nin vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluklar meydana gelirken, beyin kanaması geçirdi.

Özyer Ailesi'nin evindeki gürültüyü duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Hastanede can verdi

Olay yerine gelen polis, Mahmut Özyer'i gözaltına alırken, yerde hareketsiz yatan Fatime Gül Özyer'i ise Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edilen Fatime Gül Özyer, öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İlk kez hakim karşısına çıktı

Fatime Gül Özyer’in katili Mahmut Özyer, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Özyer’in babası Ahmet Çetin, annesi Keziban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları ve tanıklar katıldı.

"Sadece tokat attım"

Sanık Mahmut Özyer, ifadesinde eşine sadece tokat attığını, kafasını duvarlara vurmadığını, tekme atmadığını söyledi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanığın ifadelerinde çelişki olduğunu, daha önceki ifadesinde eşini tekme tokat döverek kafasını duvara vurduğunu söylediğini hatırlattı.

"Kafasını kendisi vurdu"

Tekrar söz alan sanık, öldürdüğü eşi Fatime Gül Özyer’in kendisine saldırdığını, eşinin kafasını kendisinin zemine vurduğunu ifade etti.

Mağdur ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, sanığın ifadesindeki çelişkilere dikkat çekip inkar ettiğini ifade ederek, en ağır cezayı olmasını istediklerini beyan etti.

Ertelendi

İHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 7 Temmuz 2022 tarihine ertelemeye karar verdi.

Adliye önünde tepki: 5 ayrı yalan söyler mi?

Duruşma bitiminde adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, tepki gösterdi.

“Bir kadının kafasını duvarlara vura vura saatlerce işkence yaparak eziyet çektirerek öldüren bir sanığın savunmalarını dinledik. Evde bu işleri yaparken kabadayı, erkek, buraya gelince her şeyi inkar eden kendini masum göstermeye çalışan tam tersine mağduru suçlayan bir profil ile karşı karşıyayız. Sürekli ifadelerinde çelişkiler olan, 5 kere şu zamana kadar ifade vermiş kişi, 5 ayrı yalan söyler mi? Bunu dinledik. Maktulün ailesini suçlayan, maktulü suçlayan biri.

“En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettik”

15 gün önce doğum yapmış bir kadının, iri yapılı bir adama saldırmasının, onu dövmesinin mümkün olamayacağını burada gördük. Yalan söyleyen, asla pişman olmayan, özür dilemeyen, suçu başkalarının üzerine yıkmaya çalışan bir sanıkla karşı karşıyayız. Biz sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettik. Herhangi bir indirim uygulanmamasını, çünkü yargılamaya hiçbir katkı sağlamadığını, yardımcı olmadığını, özür dilemediğini ve pişmanlık göstermediğini ifade etmeye çalıştık.”

“Yargıdan başka güvencemiz yoktur”

Fatime Gül Özyer’in babası Ahmet Çetin ise “Türk adaletine güveniyorum. Yargının sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezası verecektir. Tam kalbimle gönlümle inanıyorum. Yargıdan başka güvencemiz yoktur. Suçlular cezasız kalmayacak. Yargı en ağır cezayı verecektir.” diye konuştu.

Fatime Gül Özyer’in annesi Keziban Çetin de “Ben adalete güveniyorum. Kızımın hakkını savunacağına inanıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum.” dedi.