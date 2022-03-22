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    Kilis'te hemşire eşini hastane önünde silahla öldürdü

    Ailevi sorunlar nedeniyle 15 yıllık hemşire eşini hastane önünde silahla öldüren polis memuru emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 12:06
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    Kilis'te hemşire eşini hastane önünde silahla öldürdü

    Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı.

    SİLAHLA EŞİNİ YARALADI

    Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı.

    GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

    Durumu ağır olan F.S., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.S., daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim edildi.

    AİLEVİ SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi.

    Kilis te hemşire eşini hastane önünde silahla öldürdü #1


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