Kilis'te husumetli aileler birbirine girdi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde, aralarında daha önceden husumet bulunan Korkmaz ile Tilki ailesi fertleri bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA, SİLAHLI TAŞLI KAVGAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

8 KİŞİ YARALANDI

Olayda 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerince kavga sonlandırıldı.

Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri yeni bir olayın yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.