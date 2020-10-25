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    Kilis'te husumetli aileler birbirine girdi

    Kilis'in Musabeyli ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 03:51
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    Kilis'te husumetli aileler birbirine girdi

     

    Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde, aralarında daha önceden husumet bulunan Korkmaz ile Tilki ailesi fertleri bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    TARTIŞMA, SİLAHLI TAŞLI KAVGAYA DÖNDÜ

    Kısa sürede büyüyen tartışma silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    Kilis te husumetli aileler birbirine girdi #1

    8 KİŞİ YARALANDI

    Olayda 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerince kavga sonlandırıldı.

    Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kilis te husumetli aileler birbirine girdi #2

    Jandarma ekipleri yeni bir olayın yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kilis te husumetli aileler birbirine girdi #3

    Kilis te husumetli aileler birbirine girdi #4

    Kilis te husumetli aileler birbirine girdi #5

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