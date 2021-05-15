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    Kilis’te kardeşlerin kavgası: Öldürüldü

    Ailevi meseleler yüzünden tartıştığı kardeşini gözünü kırpmadan bıçaklayarak öldüren katil ağabey, kaçtı. Polis, katil zanlısını her yerde arıyor.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 11:51
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    Kilis’te kardeşlerin kavgası: Öldürüldü

    Kilis’in Ekrem Çetin Mahallesi KYK Yurdu yakınlarında M.S. ile kardeşi Duran Samancı (23) arasında ailevi mesele yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S., kardeşi Duran Samancı'yı bıçakladı.

    Ağır yaralanan Duran Samancı, 112 Acil ambulansı ile Kilis Hastanesine kaldırıldı.

    ÖLDÜRÜP, KAÇTI

    Duran Samancı, Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma devam ederken, firar eden M.S’nin yakalanması için polis geniş çalışma başlattı.

    Kilis’te kardeşlerin kavgası: Öldürüldü #1

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