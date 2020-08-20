Kilis'te kayınvalidesini öldürüp binanın zemin katına gömdü

Yakınları tarafından 11 gündür haber alınamayan kadının, damadı tarafından öldürülüp gömülerek, üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı.

Kilis'te yaşayan 68 yaşındaki Altue El Hassan'dan 11 gündür haber alamayan ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

DAMAT CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı sürdüren ekipler Altue El Hassan'ın damadı M.E.A’yı sorguya aldı.

M.E.A. kayınvalidesini öldürerek yaşadıkları Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın zemin katına gömdüğünü daha sonra da üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Olay yerine gelen ekipler, Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan’ın gözetiminde betonu kırarak cesede ulaştı.

KATİL DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Çkarılan ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, kayınvalidesini öldüren M.A.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.