Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi ilgi odağı oldu

Sadece sol kulağında boynuz bulunan keçi, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz fark edildi.

Merkeze bağlı Süngütepe köyünde hayvancılık yapan 43 yaşındaki Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.

Recep Sarıkurt, yaklaşık 30 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

"DAĞDA OTLATIRKEN FARK ETTİM"

İlk defa kulağında boynuz çıkan keçiyle karşılaştığına dikkati çeken Sarıkurt, "Keçinin kulağının ucundan boynuz çıktı. Bunu dün hayvanları dağda otlatırken fark ettim. Bu keçi küçüklüğünden beri yanımda, 10 yıldır besliyorum.

SAĞLIĞINA ZARARI YOK

Yaklaşık 100 hayvanımız var. Sürü kalabalık ve ben de otlatmaya götürmediğim için görmemiştim. Hayvanları dün otlatmaya götürdüğümde keçinin kulağında boynuz gördüm." diye konuştu.

Sarıkurt, kulakta çıkan boynuzun keçinin sağlığına bir zararının olmadığını belirtti.