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- Kilis'te muhtarlık seçiminden husumeti olan aileler kavga etti
Kilis'te muhtarlık seçiminden husumeti olan aileler kavga etti
Daha önceki muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile birbirine saldırdı. Tüfek, taş ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.
- DHA
- 26.04.2022 - 17:58
- Güncelleme : 26.04.2022 - 18:01
Kilis'in Beşikkaya köyünde, muhtarlık seçimleri nedeniyle 2 aile arasında husumet çıkmıştı.
Husumetli olan köy muhtarı Hüseyin Mazlum ile eski muhtar Lokman Eryılmaz arasında tartışma çıktı.
Diğer aile yakınlarının da araya girmesi ile tartışma, kavgaya dönüştü.
Tüfek, tabanca, sopa ve taş kullandılar
Birçok kişinin birbirine girdiği kavgada tüfek, tabanca, sopa ve taşlar kullanıldı. İhbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
11 kişinin yaralanmasına neden olanlar gözaltında
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.