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    Kilis'te muhtarlık seçiminden husumeti olan aileler kavga etti

    Daha önceki muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile birbirine saldırdı. Tüfek, taş ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.04.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 18:01
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    Kilis'te muhtarlık seçiminden husumeti olan aileler kavga etti

    Kilis'in Beşikkaya köyünde, muhtarlık seçimleri nedeniyle 2 aile arasında husumet çıkmıştı.

    Husumetli olan köy muhtarı Hüseyin Mazlum ile eski muhtar Lokman Eryılmaz arasında tartışma çıktı.

    Diğer aile yakınlarının da araya girmesi ile tartışma, kavgaya dönüştü.

    Tüfek, tabanca, sopa ve taş kullandılar

    Birçok kişinin birbirine girdiği kavgada tüfek, tabanca, sopa ve taşlar kullanıldı. İhbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    11 kişinin yaralanmasına neden olanlar gözaltında

    Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kilis te muhtarlık seçiminden husumeti olan aileler kavga etti #1

    Kilis te muhtarlık seçiminden husumeti olan aileler kavga etti #2

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    Kilis te muhtarlık seçiminden husumeti olan aileler kavga etti #4

    Kilis te muhtarlık seçiminden husumeti olan aileler kavga etti #5

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    Kilis te muhtarlık seçiminden husumeti olan aileler kavga etti #8

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