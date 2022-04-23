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    Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

    Kilis'te virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu. Araç içerisinde bulunan 4 kişi boğularak ölürken yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 23.04.2022 - 19:56
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    Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

    Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait mevkisinde seyir eden bir otomobil virajı alamayarak sulama kanalına düştü.

    Araç içerisinde bulunan 7 kişiden 4'ü boğularak hayatını kaybetti.

    2 yaralının durumu ağır

    Otomobilde bulunan 3 kişi AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Kilis Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kilis te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı #1


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