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- Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Kilis'te virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu. Araç içerisinde bulunan 4 kişi boğularak ölürken yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 23.04.2022 - 19:56
Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait mevkisinde seyir eden bir otomobil virajı alamayarak sulama kanalına düştü.
Araç içerisinde bulunan 7 kişiden 4'ü boğularak hayatını kaybetti.
2 yaralının durumu ağır
Otomobilde bulunan 3 kişi AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Kilis Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.