Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli can verdi

Kilis'te otomobilin çarptığı 18 yaşındaki bisikletli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 00:23
  • Kilis'te B.U. yönetimindeki otomobil, bisikletli H.M.'ye çarptı.
  • Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki H.M. hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde B.U. yönetimindeki otomobil, bisikletli H.M.'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki H.M., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

