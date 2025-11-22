Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli can verdi

- Kilis'te B.U. yönetimindeki otomobil, bisikletli H.M.'ye çarptı.
- Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki H.M. hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kilis merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde B.U. yönetimindeki otomobil, bisikletli H.M.'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki H.M., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.