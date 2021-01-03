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    Kilis’te silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 3 gözaltı

    Para meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Kadir Sağlam (27) öldü, 3 arkadaşı gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 17:24
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    Kilis’te silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 3 gözaltı

     

    Kilis'te arkadaş olan Kadir Sağlam, R.Y., R.Y., C.B. ve Ş.A. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet ettiği Kadir Sağlam yaşamını yitirdi.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Sağlam'ın cansız bedenini otopsi için morga götürürken, 3 arkadaşı ise gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

     


    Kilis’te silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 3 gözaltı #1

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