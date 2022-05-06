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    Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

    Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • 06.05.2022 - 05:26
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    Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

    Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

    Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

    Tartışmanın alevlenmesi üzerine kavgaya dönüşen olayda. H.E. av tüfeği ile husumeti bulunanların üzerine ateş açtı. Saçmalardan yaralanan Halil Tilki, Mehmet Tilki, Ercan Tikli yaralandı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kilis te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı #1

    Yaralılardan biri kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre; yaralılardan durumu ağır olan Halil Tilki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.E. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ile polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Ölen ve yaralananların yakınları hastanede ağıt yaktı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Kilis te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı #2


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