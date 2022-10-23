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    Kilis'te sınır kapasında saka kuşu operasyonu

    Türkiye’den Suriye'ye 900 saka kuşu götürmek isteyen kişi Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yakalandı.
    • 23.10.2022 - 17:57
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    Kilis'te sınır kapasında saka kuşu operasyonu

    Kilis'te Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gümrük kapısında Türkiye'den Suriye'ye giden kişinin aracında yapılan kontrollerde nesli tükenmekte olan 900 saka kuşu ele geçirildi.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için A.K.'ye 1 milyon 170 bin TL ile 3 bin 734 lira idari para cezası uyguladı.

    Doğaya bırakıldılar

    Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kuşlar, ekiplerce doğaya bırakıldı.

    İHA'nın aktardığına göre şüpheli A.K. hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

    Kilis te sınır kapasında saka kuşu operasyonu #1

    Kilis te sınır kapasında saka kuşu operasyonu #2


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