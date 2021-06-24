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- Kilis'te tır lastiğinden kaçak sigara çıktı
Kilis'te tır lastiğinden kaçak sigara çıktı
Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırın lastiklerinde yapılan aramada, 1.570 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
- 24.06.2021 - 10:14
- Güncelleme : 24.06.2021 - 10:45
Kilis Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, kaçakçılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Suriye’den Türkiye’ye giren tırda şüphe üzerine arama yaptı.
1.570 PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Hangara çekilen tırda yapılan kontrollerde, dorse ön lastiklerin içine gizlenmiş vaziyette 1.570 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tırın sürücüsü, ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.
Kilis'te tır lastiğinden kaçak sigara çıktı ViDEO