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    Kilis'te tır lastiğinden kaçak sigara çıktı

    Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırın lastiklerinde yapılan aramada, 1.570 paket kaçak sigara ele geçirildi.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 10:45
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    Kilis'te tır lastiğinden kaçak sigara çıktı

    Kilis Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, kaçakçılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

    Ekipler, Suriye’den Türkiye’ye giren tırda şüphe üzerine arama yaptı.

    1.570 PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI

    Hangara çekilen tırda yapılan kontrollerde, dorse ön lastiklerin içine gizlenmiş vaziyette 1.570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    Tırın sürücüsü, ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

    Kilis'te tır lastiğinden kaçak sigara çıktı ViDEO

    Kilis te tır lastiğinden kaçak sigara çıktı #1

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